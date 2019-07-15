Защитник французского "Марселя" Адиль Рами отпросился с тренировки команды и отправился на съемки передачи "Форд Боярд". Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на La Provence, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце мая Рами попросил руководство клуба отпустить его с тренировки по семейным обстоятельствам. Защитнику разрешили пропустить занятие, и он отправился на запад Франции, чтобы принять участие в съемках телеигры. В числе прочего, Рами поучаствовал в борьбе в грязи, хотя на тот момент защитник был травмирован. Этот эпизод "Форд Боярда" вышел 29 июня.

Сейчас "Марсель" проводит внутреннее расследование в отношении игрока. Рами был временно отстранен от участия в тренировках команды.

Напомним, что летом 2018-го Рами в составе французской сборной завоевал титул чемпиона мира.

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