Сын Зидана продолжит карьеру в чемпионате Португалии
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, подписал контракт с "Авешем". Об этом сообщается на официальном сайте португальского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Соглашение рассчитано на два сезона - до лета 2021 года. 24-летний футболист достался "Авешу" бесплатно, перебравшись в статусе свободного агента. Последней командой хавбека была "Лозанна" из Швейцарии, с которой он расторг контракт.
Энцо Зидан является воспитанником мадридского "Реала", в молодежных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из "Королевского клуба" полузащитник защищал цвета "Алавеса". Ранее Энцо вызывался в юношеские сборные Испании и Франции.
Напомним, что второй сын Зидана Лука является игроком "Реала".
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