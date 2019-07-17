Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шутку напал на обладателя титула в тяжелом весе Даниэля Кормье, передает "Нева спорт".

На видео, опубликованном в инстаграме тренера Хавьера Мендеса, россиянин атаковал американского бойца со спины, прыгнул на него и повалил на настил. Затем он попытался провести болевой прием, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

"Это все, что ты можешь", - сказал тяжеловес.

Нурмагомедов и Кормье занимаются в одном спортивном зале.

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