https://news.day.az/sport/1138712.html Хабиб напал на чемпиона UFC в тяжелом весе и повалил его - ВИДЕО
Хабиб напал на чемпиона UFC в тяжелом весе и повалил его - ВИДЕО
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шутку напал на обладателя титула в тяжелом весе Даниэля Кормье, передает "Нева спорт".
На видео, опубликованном в инстаграме тренера Хавьера Мендеса, россиянин атаковал американского бойца со спины, прыгнул на него и повалил на настил. Затем он попытался провести болевой прием, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
"Это все, что ты можешь", - сказал тяжеловес.
Нурмагомедов и Кормье занимаются в одном спортивном зале.
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