Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо изъявил желание провести бой-реванш с американцем Флойдом Мейвезером. Первый и единственный поединок прошел 2 мая 2015 и завершился победой Флойда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В субботу Пакьяо проведет бой с Китом Турманом. После этого поединка филиппинец готов бросить вызов американцу. О возможности новой встречи двух выдающихся боксеров-легковесов сообщил тренер Мэнни Фредди Роуча, сообщает "Спорт-Экспресс".

Флойд Мейвезер уже завершил карьеру, оставшись непобедимым - 50 побед в 50 поединках. Однако ради встречи с Пакьяо Флойд может вернуться на ринг.

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