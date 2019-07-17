https://news.day.az/sport/1138904.html Пакьяо и Мейвезер снова могут встретиться на ринге
Пакьяо и Мейвезер снова могут встретиться на ринге
Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо изъявил желание провести бой-реванш с американцем Флойдом Мейвезером. Первый и единственный поединок прошел 2 мая 2015 и завершился победой Флойда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В субботу Пакьяо проведет бой с Китом Турманом. После этого поединка филиппинец готов бросить вызов американцу. О возможности новой встречи двух выдающихся боксеров-легковесов сообщил тренер Мэнни Фредди Роуча, сообщает "Спорт-Экспресс".
Флойд Мейвезер уже завершил карьеру, оставшись непобедимым - 50 побед в 50 поединках. Однако ради встречи с Пакьяо Флойд может вернуться на ринг.
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