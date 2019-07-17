https://news.day.az/sport/1138937.html Стало известно, с кем сыграет "Карабах" в следующем раунде Лиги Чемпионов
Напомним, что матчи 2-го раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля.
Стало известно, с кем сыграет "Карабах" в следующем раунде Лиги Чемпионов
Определился соперник азербайджанского "Карабаха" по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу.
Им стал ирландский "Дандолк", который обыграл в серии послематчевых пенальти латвийскую "Ригу", оказавшись более точным (5:4).
Отметим, что в основное время обеих встреч, а также в дополнительное время в ответной между этими командами голов забито не было.
Напомним, что матчи 2-го раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля.
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