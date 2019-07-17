Определился соперник азербайджанского "Карабаха" по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу.

Им стал ирландский "Дандолк", который обыграл в серии послематчевых пенальти латвийскую "Ригу", оказавшись более точным (5:4).

Отметим, что в основное время обеих встреч, а также в дополнительное время в ответной между этими командами голов забито не было.

Напомним, что матчи 2-го раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля.



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