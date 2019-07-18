https://news.day.az/sport/1139133.html Невероятный гол азербайджанского футболиста - ВИДЕО
Невероятный гол азербайджанского футболиста - ВИДЕО
Немецкий "Эрцгебирге Ауэ" (ЭА), за который выступает хавбек сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Назаров, провел очередной товарищеский матч.
Как передает Oxu.Az, ЭА выиграли матч против клуба "Герта" со счетом - 4:1, передает Day.Az.
Назаров, вышедший на поле в стартовом составе, забил второй гол своей команды на 41-й минуте, а на 62-й его заменили.
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