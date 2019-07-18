Бывший нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был задержан полицией во время вождения в пьяном виде. Об этом сообщает итальянский портал Football-italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обладатель золотых медалей чемпионата мира 1998 года был остановлен полицией в своем джипе. Первое время он отказывался дышать в трубку, но через час все-таки согласился. Результаты анализа вынудили сотрудников правоохранительных органов отобрать у француза права и сделать ему строгий выговор.

Давид Трезеге является самым результативным иностранцем в истории "старой синьоры". За "Ювентус" он отыграл 245 игр и забил 138 голов.

Ране сообщалось, что защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт объяснил, почему выбрал в качестве продолжения карьеры туринский "Ювентус".

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