Белорусский фристайлист Алексей Гришин продаст золотую и бронзовую медали Олимпийских игр, чтобы помочь близкому человеку.

Об этом он рассказал изданию TUT.by, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гришин рассказал, что одному из близких ему людей предстоит операция, на которую нужны большие деньги. "Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет", - сказал спортсмен, отметив, что все вырученные от продажи средства пойдут на операцию.

При этом он не смог предположить, сколько могут стоить награды. Отвечая на вопрос, тяжело ли ему расставаться с медалями, Гришин ответил: "Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль - это всего лишь металл".

40-летний Гришин - олимпийский чемпион 2010 года, также на его счету бронза Игр-2002. Помимо этого, спортсмен становился чемпионом мира в 2001-м.

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