Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии "Шапекоэнсе" - "Атлетико Минейро" (1:2) зрители заметили странную траекторию полета мяча.

На 41-й минуте хозяева выполнили навес с углового, после чего мяч совершил необычное движение в воздухе. Видео эпизода стало вирусным, в социальных сетях им поделились сотни пользователей, многие из которых связывают случившееся с возможным паранормальным явлением, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Напомним, в ноябре 2016 года самолет с футболистами "Шапекоэнсе" потерпел крушение, в котором выжили лишь трое игроков команды.

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