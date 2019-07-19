Уроженец американского штата Вирджиния пробежал пять тысяч метров за 42 минуты 30 секунд и установил мировой рекорд в возрастной категории от 95 до 99 лет. Об этом сообщает журнал Runner's World, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

11 июля в городе Эймс, штат Айова, 96-летний Рой Энглерт (Roy Englert) превзошел предыдущего рекордсмена Фрэнка Левина (Frank Levine) почти на восемь минут. Его предшественник пробежал ту же дистанцию за 50 минут 11 секунд.

Ранее американец поставил рекорд в беге на 800 метров, 1,5 тысячи и три тысячи метров в своей возрастной категории.

Энглерт признался, что победы на чемпионатах требуют большой работы. На тренировках мужчина ежедневно пробегает от трех до пяти километров. За несколько дней до состязаний он увеличивает физическую нагрузку и концентрируется в основном на темпе бега.

Пенсионер утверждает, что он бегает медленно. "Думаю, я многих пережил. Так что мне побеждать легче, ведь вокруг почти не осталось конкурентов", - иронично заметил рекордсмен.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!