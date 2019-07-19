Нападающий сборной Бразилии и "Гремио", 23-летний Эвертон Соарес может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале". Стоимость сделки оценивается примерно в 40 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает Marca, сотрудник медицинской службы английской команды прибыл в Бразилию, где в ближайшее время проведет обследование футболиста.

Напомним, Эвертон в составе "Гремио" принял участие в 148 играх во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету 12 матчей, три гола и три голевые передачи за сборную Бразилии, с которой он стал победителем Кубка Америки.