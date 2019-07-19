https://news.day.az/sport/1139592.html Нападающий сборной Бразилии близок к переходу в "Арсенал"
Нападающий сборной Бразилии близок к переходу в "Арсенал"
Нападающий сборной Бразилии и "Гремио", 23-летний Эвертон Соарес может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале". Стоимость сделки оценивается примерно в 40 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает Marca, сотрудник медицинской службы английской команды прибыл в Бразилию, где в ближайшее время проведет обследование футболиста.
Напомним, Эвертон в составе "Гремио" принял участие в 148 играх во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету 12 матчей, три гола и три голевые передачи за сборную Бразилии, с которой он стал победителем Кубка Америки.
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