Национальная федерация футбола Испании возбудила против "Барселоны" дело после жалобы со стороны мадридского клуба "Атлетико". История касается перехода в стан каталонцев экс-нападающего "матрасников" Антуана Гризманна, который получил скандальную окраску, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Барса" заплатила за игрока 120 млн евро после 1 июля, когда сумма отступных за француза в соответствии с его контрактом с "Атлетико" снизилась на 80 млн евро. Однако мадридисты обвиняют каталонцев в том, что те вели переговоры с Антуаном задолго до окончания его соглашения и, тем самым, нарушили правила Королевской федерации футбола.

Первое лицо "Атлетико" Энрике Сересо направил специальное обращение в федерацию, сообщив, что "Барселона" и бывший футболист "Атлетико" нарушили правила, заключив соглашение о переходе еще в марте, когда сумма отступных за Гризманна составляла 200 млн евро, сообщает издание As. Федерация будет разбираться.

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