Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, эффектным образом сравнявший счёт в матче МЛС с ФК "Лос-Анджелес", забил ещё два гола, оформив хет-трик, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Встреча завершилась победой "Гэлакси" со счётом 3:2. У "тёмно-золотых" дублем отличился Карлос Вела.

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