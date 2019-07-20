https://news.day.az/sport/1139750.html Мастерский хет-трик Златана принес «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса - ВИДЕО
Мастерский хет-трик Златана принес «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса - ВИДЕО
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, эффектным образом сравнявший счёт в матче МЛС с ФК "Лос-Анджелес", забил ещё два гола, оформив хет-трик, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Встреча завершилась победой "Гэлакси" со счётом 3:2. У "тёмно-золотых" дублем отличился Карлос Вела.
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