Футболисты Алжира стали обладателями Кубка африканских наций, обыграв в финале турнира команду Сенегала, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Встреча в Египте завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на второй минуте забил Багдад Бунеджа.

Бронзовым призером первенства стала сборная Нигерии, в матче за третье место победившая команду Туниса (1:0).

Таким образом, Алжир стал двукратным обладателем трофея. Ранее он его выиграл в 1990 году, передает "Газета.ру".

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