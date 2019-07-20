https://news.day.az/sport/1139771.html Определился победитель Кубка африканских наций 2019 года - ВИДЕО
Определился победитель Кубка африканских наций 2019 года - ВИДЕО
Футболисты Алжира стали обладателями Кубка африканских наций, обыграв в финале турнира команду Сенегала, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.
Встреча в Египте завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на второй минуте забил Багдад Бунеджа.
Бронзовым призером первенства стала сборная Нигерии, в матче за третье место победившая команду Туниса (1:0).
Таким образом, Алжир стал двукратным обладателем трофея. Ранее он его выиграл в 1990 году, передает "Газета.ру".
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