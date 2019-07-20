Ведущий форвард футбольной сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком английской премьер-лиги. Мерсисайдцы, которые продлили контракт с египтянином до 2023 года, готовят для него новое рекордное предложение.

Салах является центральной фигурой в линии атаки "красных" и немецкий тренер Юрген Клопп рассчитывает на него в отдаленной перспективе. Именно поэтому, по информации британской The Sun, "Ливерпуль" готов предложить египтянину новый контракт с зарплатой 22,5 млн фунтов стерлингов в год, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Впрочем, в Англии принято считать еженедельные выплаты и по этому показателю Салах может обойти нынешнего рекордсмена премьер-лиги чилийца Алексиса Санчеса из "Манчестер Юнайтед": зарплата форварда сборной Египта может составить 430 тыс. фунтов или 480 тыс. евро в неделю. Все это делается для того, чтобы удержать нападающего в Ливерпуле подольше.

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