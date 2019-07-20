Переезд в Америку - решение, которое в Европе, как правило, принимают возрастные звезды, более не желающие напрягаться изо всех сил и конкурировать с молодыми и голодными до побед конкурентами. При этом чемпионат MLS (Major League Soccer - высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде) выгодно отличается от первенств Китая, Саудовской Аравии, Катара или еще каких-то экзотических с футбольной точки зрения стран, где тоже очень недурно платят игрокам, возможностью жить в экономически и социально развитом государстве с довольно приемлемым климатом и при максимальной стабильности. Согласитесь, при выходе на пенсию (а у футболистов этот возраст наступает в два раза скорее, чем у других "гражданских" профессий) каждый задумывается о том, где и как ему предстоит жить и какими благами цивилизации пользоваться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, кроме того, в MLS с выплатой зарплат все очень и очень четко. Здесь нет задержек и "кидалова", не возникает буйства скандалов вокруг неуплаты налогов, а размер окладов широко известен благодаря ежегодным отчетам, публикуемых Ассоциацией игроков лиги. Собственно, свежий вариант десятки наиболее высокооплачиваемых игроков американского первенства мы сейчас и рассмотрим.

Диего Валери ("Портленд Тимберс") - $ 2,32 млн в год - Аргентинский полузащитник, имеющий также итальянское гражданство, в MLS перебрался шесть с половиной лет назад. Сперва на правах аренды из "Лануса" в "Портленд Тимберс", а спустя полгода "дровосеки" выкупили контракт Диего, заключив с ним полноценное трудовое соглашение.

С тех пор Валери от сезона к сезону является неизменно ключевым исполнителем команды, а также ее капитаном. Индивидуально лучшим для него оказался розыгрыш MLS-2017, когда аргентинец отличился 21 голом в 34 проведенных поединках. В настоящий момент Валери уже 33 года и его контракт с "Портленд Тимберс" истекает в конце нынешнего года. Говорить о будущем игрока пока преждевременно, но в целом он не зря входит в когорту наиболее высокооплачиваемых игроков лиги, хотя в Европе абсолютно никакой славы не снискал, имея в активе краткосрочные выступления на правах аренды за "Порту" и "Альмерию".

Нани ("Орландо Сити") - $ 2,33 млн в год - 32-летний португальский вингер Нани широко известен на европейском континенте, где успел немало поиграть в рядах лиссабонского "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Валенсии" и "Лацио". В Америку переехал в феврале нынешнего года на правах свободного агента, заключив выгодное личное трудовое соглашение со сроком действия до конца 2021 года.

Пока Нани является самым ярким игроком в составе своей команды, отличившись в нынешнем розыгрыше MLS 8 голами и 4 ассистами. По системе "гол + пас" португалец на пять очков опережает ближайших преследователей из числа футболистов своей команды, а потому в целом затраченные на себя средства Нани оправдывает.

Хосеф Мартинес ("Атланта Юнайтед") - $ 3 млн в год - Венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес достаточно рано перебрался в Европу. Его уже в 19 лет подписал швейцарский "Янг Бойз", на контракте в котором он провел два года. Впрочем, играл за "желто-черных" Мартинес лишь полтора сезона, после чего был на полгода отдан в аренду "Туну", в рядах которого и начал проявлять бомбардирский талант. Вернувшись в "Янг Бойз", Мартинес провел в Швейцарии еще полгода, а затем за 3 миллиона был продан "Торино". Впрочем, в Италии карьера у южноамериканца не особо то и заладилась. В Серии А за два с половиной года он провел 58 матчей, отличившись скромными 7 голами.

В марте 2017 года "Торино" продал Мартинеса за 4,5 миллиона евро в "Атланту Юнайтед", где венесуэльцу гарантировали весьма неплохие условия личного контракта. В минувшем сезоне при активном участии Хосефа "Атланта Юнайтед" впервые в истории стала чемпионом MLS, а сам Мартинес отличился фантастическими 35 голами в 39 проведенных играх, став лучшим бомбардиром первенства. Ныне стоимость 26-летнего венесуэльца оценивается в 10 миллионов евро и далеко не факт, что его мы в ближайшее время вновь не увидим в одном из топ-чемпионатов Европы.

Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед") - $ 3,5 млн в год - Переезд ставшего легендарным еще в бытность активных выступлений английского форварда Уэйна Руни за океан состоялся летом минувшего года. В "Эвертоне" посчитали, что опытный нападающий, несмотря на двухлетний контракт, может быть отпущен в "Ди Си Юнайтед" на правах свободного агента, чем американцы с удовлетворением воспользовались.

В своем первом сезоне в MLS, который вышел неполноценным (чемпионат разыгрывается по системе "весна - осень"), Руни провел 21 матч и отличился 12 мячами. Яркой результативностью английский топ-форвард не блещет и в текущем сезоне, но забивает в целом достаточно регулярно и порой уж очень эффектно.

Алехандро Посуэло ("Торонто") - $ 3,8 млн в год - Испанский хавбек Посуэло успел поиграть на родине за "Бетис" и "Райо Вальекано", а также в Англии в рядах "Суонси", но наибольшего успеха в Европе добился в "Генке", где провел великолепные три с половиной года - с августа 2015-го по март 2019-го. В бельгийской команде Посуэло был одним из лидеров, проведя в общей сложности 177 матчей и отличившись 25 голами, а также 60 голевыми передачами.

Весной нынешнего года "Генк" ничего не смог сделать, когда получил выгодное предложение в 9 миллионов евро от "Торонто". К тому же, канадский клуб пообещал самому Посуэло серьезный оклад по условиям личного контракта. И пока Посуэло в общем-то соответствует ожиданиям, отличившись 9 голами и 5 ассистами в 18 матчах лиги.

Карлос Вела ("Лос-Анджелес") - $ 4,5 млн в год - О таланте мексиканского вундеркинда Карлоса Велы в Европе заговорили очень рано. Еще в 16 лет он перешел из родной "Гвадалахары" в лондонский "Арсенал", где подавал огромные надежды. Впрочем, пережив череду аренд, закрепиться в основном составе "канониров" Вела так и не смог. Летом 2012 года лондонцы смогли выгодно и вовремя продать мексиканца в "Реал Сосьедад", выручив 14 миллионов евро.

Пять с половиной сезонов в Сан-Себастьяне для Велы выдались довольно неплохими, но он окончательно перешел из статуса юных вундеркиндов в категорию вполне средних по европейским меркам исполнителей. В начале 2018 года Вела перебрался в США в ряды "Лос-Анджелеса", которому трансфер мексиканца обошелся в 5 миллионов евро. Второй сезон кряду Карлос является безоговорочным лидером атак своей команды, которая в текущем первенстве пока уверенно лидирует в Западной конференции и в общем очковом зачете лиги.

Джози Алтидор ("Торонто") - $ 4,89 млн в год - Родившийся в штате Нью-Джерси Джози Алтидор до 2008 года играл на родине, а затем соблазнился возможностью перебраться в Европу. На Старом континенте форвард поиграл за "Вильярреал", "Херес", "Халл Сити", "Бурсаспор", АЗ и "Сандерленд", добившись более-менее хороших игровых результатов и показателей разве что в Нидерландах, где в сезоне-2012/13 с АЗ выиграл Кубок страны, да и в общем демонстрировал хорошую результативность.

В январе 2015 года "Сандерленд" отпустил Алтидора за океан, где американец подписал контракт с канадским клубом "Торонто". Успешнее всего Джози выступал, когда за "красных" играл Себастьян Джовинко, но после отъезда итальянца в Азию результативность Алтидора несколько снизилась. Впрочем, в свои 29 лет он остается одним из системообразующих футболистов "Торонто", руководство которого лишь в конце феврале переподписало с Джози новый контракт с улучшением финансовых условий.

Бастиан Швайнштайгер ("Чикаго Файр") - $ 5,6 млн в год - Немецкий хавбек провел великолепные 13 лет в "Баварии", после чего решился пойти на смену клуба и уехал в "Манчестер Юнайтед". Увы, в Англии карьера у Бастиана не заладилась, еще во многом из-за скорой смены тренера "красных дьяволов". Жозе Моуринью демонстративно давал понять, что на Швайнштайгера не рассчитывает, из-за чего тот в марте 2017 года был вынужден податься за океан.

Что правда, в "Чикаго Файр" немец выторговал очень хорошие условия по личному контракту. Даже спустя два года Бастиан входит в топ-тройку самых высокооплачиваемых игроков лиги. Швайнштайгер в MLS является ключевым исполнителем своей команды, периодически напоминая всем, что его сильнейший удар все еще представляет реальную угрозу вратарям команд-соперниц.

Майкл Брэдли ("Торонто") - $ 6 млн в год - Как и Алтидор, американец Брэдли профессиональную карьеру начинал на родине, но в 2006 году принял предложение переехать в Европу. Первым клубом хавбека на Старом континенте стал "Херенвен". Спустя два с половиной года Майкла за 2,5 миллиона евро купила "Боруссия" из Менхенгладбаха, после чего в его европейской карьере были также "Астон Вилла", "Кьево" и "Рома".

В январе 2014 года римляне за 7,4 миллиона евро пристроили Брэдли в "Торонто", где Майкл получил очень недурственную по меркам всей лиги зарплату. В канадской команде Брэдли играет важнейшую роль, проводя в среднем по 30 матчей за сезон. Однако уже в конце нынешнего года у 31-летнего хавбека истечет срок действия контракта и пока неизвестно, как сложится его будущее.

Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси") - $ 7,2 млн в год - Феноменальный швед также, как и Швайнштайгер, не смог полностью реализовать свои возможности в "Манчестер Юнайтед". Златану сильно помешала серьезнейшая травма, после восстановления от которой Ибрагимович решился переехать за океан, хотя специалисты в области медицины заверяли, что здоровье шведа позволяет тому играть на топ-уровне как минимум еще ближайшие лет пять.

Но Ибрагимович всегда был тем, кто ищет для себя новые вызовы и цели. Возможно, последнюю в своей профессиональной карьере Златан обрел в MLS, подписавшись за "Лос-Анджелес Гэлакси". Клуб, в котором когда-то блистал Бекхэм, ныне продолжает являться одной из серьезных боевых единиц лиги, а потому по итогам сезона вполне возможно, что в "копилку" Златана добавиться еще один титул - обладателя Кубка MLS, который в последний раз покорялся "Лос-Анджелес Гэлакси" пять лет назад. Пока же Златан рвет MLS - сегодня ночью сделал хет-трик в дерби.

Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.

С 12-летнего возраста выступал за юношеские команды "Мальмё", а в 1999 году дебютировал в основном составе. Проведя два года в основе клуба, летом 2001 года перешёл в нидерландский "Аякс" за 7,8 млн евро. За три года в Амстердаме Златан выиграл два чемпионских титула и один Кубок страны. Летом 2004 года перешёл в итальянский "Ювентус" за 16 млн евро. В первом своём сезоне стал чемпионом Италии. В сезоне 2005/06 защитил титул, но вследствие "Кальчополи" оба чемпионства были аннулированы, после чего за 24,8 млн евро Ибрагимович перешёл в "Интер". За три года в составе "чёрно-синих" завоевал три подряд скудетто. Летом 2009 года за 46 млн евро и Самюэля Это'о перешёл в испанскую "Барселону". В составе клуба стал чемпионом Испании, клубным чемпионом мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Но из-за конфликта с главным тренером "сине-гранатовых" Хосепом Гвардиолой летом 2010 года Ибрагимович перешёл в "Милан" на правах аренды, а в 2011 году окончательно переехал в Милан. В первом своём сезоне после возвращения в Серию А Златан вновь стал чемпионом Италии.

В 2012 году из-за финансовых проблем "Милану" пришлось продать Ибрагимовича и Тиаго Силву в "Пари Сен-Жермен", стоимость сделки составила 60 млн евро. В составе "парижан" швед четыре раза подряд стал чемпионом Франции. Летом 2016 года, на правах свободного агента перешёл в английский "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии. В марте 2018 года "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с футболистом, после чего Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" выступающий в MLS.

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