Делегации стран, принимающих участие в XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале "Bakı-2019", размещены в Деревне атлетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, для спортсменов и представителей 48 стран по этому поводу было устроено веселье.

XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля. В соревнованиях примут участие 3900 спортсменов в возрасте 14-18 лет из 48 стран.

Отметим, что Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. Большинство из них борцы и легкоатлеты. Соревнования пройдут по 10 видам спорта - гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных аренах будут действовать свыше 2500 волонтеров.

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