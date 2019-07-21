В Праге стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в первый день турнира азербайджанские спортсмены завоевали три медали.

Ровшан Алиев (60 кг) стал чемпионом, а Рашад Елкиев (60 кг) и Давуд Аббаслы (66 кг) завоевали бронзовые медали.Благодаря этим наградам Азербайджан идет на четвертом место медального зачета.

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