Стали известны соперники 4-ех азербайджанских борцов на Еврофестивале
Сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF) стартуют соревнования по борьбе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В первый день соревнований пройдут схватки в весовых категориях 45 и 55 кг, как в вольной, так и в греко-римской борьбе.
Также состоялась жеребьевка и стали известны соперники азербайджанских борцов:
Вольная борьба
45 кг
Группа A
I тур - Мурад Хагвердиев - Эльдар Асакаев (Россия)
55 кг
1/8 финала - Афульфаз Насиров - Харви Ридингз (Великобритания)
Греко-римская борьба
45 кг
Квалификация - Фарид Садыхлы - Андреа Мартино (Италия)
55 кг
1/8 финала - Нихат Мамедли - Оливье Шкрипчак (Польша)
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