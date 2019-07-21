Сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF) стартуют соревнования по борьбе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый день соревнований пройдут схватки в весовых категориях 45 и 55 кг, как в вольной, так и в греко-римской борьбе.

Также состоялась жеребьевка и стали известны соперники азербайджанских борцов:

Вольная борьба

45 кг

Группа A

I тур - Мурад Хагвердиев - Эльдар Асакаев (Россия)

55 кг

1/8 финала - Афульфаз Насиров - Харви Ридингз (Великобритания)

Греко-римская борьба

45 кг

Квалификация - Фарид Садыхлы - Андреа Мартино (Италия)

55 кг

1/8 финала - Нихат Мамедли - Оливье Шкрипчак (Польша)

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