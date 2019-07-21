Пользователей соцсетей удивила фотография полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера на сборах клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимок появился в Twitter-аккаунте ESPN.

На фото 33-летний Милнер запечатлен во время тренировки, где вены на его руках вздулись от напряжения. Юзеры назвали футболиста "соковыжималкой", сравнили его с Халком и задались вопросом, какие упражнения выполняет хавбек. "Черт возьми, что он принимает?" - написал один из них.

Милнер перешел в "Ливерпуль" в 2015 году. В составе команды он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

"Ливерпуль" 20 июля провел товарищеский матч против дортмундской "Боруссии". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

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