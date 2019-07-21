Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Н'Голо Канте покинул расположение команды, которая проводит тренировочный сбор в Японии. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу клуба, передает Day.Az.

28-летний француз вернулся в Великобританию для продолжения реабилитации после травмы колена, которую он получил в конце сезона-2018/19.

В ходе предсезонного турнира английский клуб встретится с японским "Кавасаки Фронтале", испанской "Барселоной", английским "Редингом", австрийским "Лейпцигом", и немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах).

В сезоне-2018/19 "Челси" выиграл Лигу Европы и занял третье место в чемпионате Англии, обеспечив выход в Лигу чемпионов.

В межсезонье тренерский пост, оставшийся вакантным после ухода Маурицио Сарри в итальянский "Ювентус", занял бывший игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард. Из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов, клуб не имеет права подписывать футболистов до января 2020 года.

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