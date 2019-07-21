Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди сообщил, что полузащитник Исмаэль Беннасер перейдет в "Милан". Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Интересно, что два года назад Беннасер перешел в "Эмполи" из молодежной команды лондонского "Арсенала" за один миллион евро. Таким образом, за два сезона его стоимость выросла в 16 раз.

"Исмаэль - настоящий боец. Болельщики "Милана" будут им очень довольны", - цитирует спортдиректора "Эмполи" Аккарди La Gazzetta della Sport.

21-летний алжирец был признан лучшим игроком прошедшего Кубка Африки. Беннасер сыграл во всех семи матчах турнира и сделал три голевые передачи, в том числе одну - в финале, который закончился победой Алжира над Сенегалом со счетом 1:0.

В составе "Эмполи" Беннасер провел в прошедшем сезоне 37 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость молодого алжирского футболиста в 12 миллионов евро: по этом показателю он занимает восьмое место в национальной сборной Алжира.

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