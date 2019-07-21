Британский пловец Адам Пити установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в квалификационном заплыве на чемпионате мира в Кванджу он показал время 56,88 секунды.

Предыдущий рекорд также принадлежал Пити - 57,10 секунды.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!