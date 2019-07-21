https://news.day.az/sport/1140031.html Установлен новый мировой рекорд в плавании на 100 м брассом
Установлен новый мировой рекорд в плавании на 100 м брассом
Британский пловец Адам Пити установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в квалификационном заплыве на чемпионате мира в Кванджу он показал время 56,88 секунды.
Предыдущий рекорд также принадлежал Пити - 57,10 секунды.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре