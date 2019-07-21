Агент Бэйла отреагировал на «позорные» слова Зидана
Представитель валлийского хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отреагировал на слова главного тренера команды Зинедина Зидана, который высказался о скором уходе игрока. Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Зидан просто опозорился. Нельзя в таком тоне говорить об игроке, который столько сделал для "Реала"", - заявил Барнетт.
Ранее сообщалось, что Зидан подтвердил, что "Реал" рассчитывает избавиться от футболиста. Тренер исключил его из заявки на товарищеский матч против "Баварии", который сливочные проиграли со счетом 1:3.
В прошедшем сезоне Бэйл отметился восемью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. СМИ неоднократно сообщали о возможном уходе футболиста. Также утверждалось, что 30-летний валлиец рассчитывает на компенсацию в размере 17 миллионов евро в случае досрочного расторжения контракта.
Валлиец выступает за "Реал" с 2013 года. Тогда он перешел в клуб из лондонского "Тоттенхэма" и обошелся мадридцам в 100 миллионов евро.
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