Полузащитник бразильского клуба "Форталеза" Жуниньо отметился автоголом в матче чемпионата страны против "Атлетико Минейро". Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте UOL Esporte.

На седьмой минуте встречи игрок, находясь в центре поля, решил отдать пас верхом вратарю, однако мяч после его удара полетел голкиперу за спину и оказался в сетке. Жуниньо открыл счет в матче, который в итоге завершился вничью (2:2), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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