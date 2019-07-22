https://news.day.az/sport/1140375.html Бразильский футболист забил автогол с центра поля - ВИДЕО
Бразильский футболист забил автогол с центра поля - ВИДЕО
Полузащитник бразильского клуба "Форталеза" Жуниньо отметился автоголом в матче чемпионата страны против "Атлетико Минейро". Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте UOL Esporte.
На седьмой минуте встречи игрок, находясь в центре поля, решил отдать пас верхом вратарю, однако мяч после его удара полетел голкиперу за спину и оказался в сетке. Жуниньо открыл счет в матче, который в итоге завершился вничью (2:2), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре