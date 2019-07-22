22 июля в Бакинской теннисной академии завершился второй день соревнований по теннису XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля "EYOF Bakı 2019".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во второй день соревнований юноши и девушки испытали силы в индивидуальных и парных категориях. В индивидуальных соревнованиях сыграны встречи 1/32 финала, а в парных - 1/16 финала.

Азербайджанский теннисист Кянан Гасымов проиграл в индивидуальных соревнованиях бельгийцу Алессио Басиле - 0:2 (4:6, 5:7). Алина Гусейнова встретилась с представительницей Бельгии. Она уступила Жульет Бови - 0:2 (6:0, 6:1).

В парных соревнованиях девушек дуэт Полина Дробышева/Алина Гусейнова проиграл представителям Испании Каролине Гомес/Ракель Гонзалес со счетом 0:2 (2:6, 0:6).

В парных соревнованиях юношей в 1/16 финала наши теннисисты Кянан Гасымов/Тамерлан Азизов проиграли португальцам Даниэлю Иванову/Тьяго Перейра со счетом - 0:2 (1:6, 0:6).

Соревнования по теннису завершатся 27 июля.

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