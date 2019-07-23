В отношении португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут выдвигаться обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Би Би Си".

Обвинения 34-летнего футболиста со стороны женщины признаны необоснованными. К такому выводу пришли прокуроры в Лас-Вегасе.

15 июня TMZ сообщил, что Роналду получил повестку по делу об изнасиловании. Утверждалось, что Майорга обратилась в федеральный суд США после того, как забрала иск из суда Лас-Вегаса.

5 июня Bloomberg сообщил, что дело было прекращено. Причины, по которой суд Лос-Анджелеса принял такое решение, названы не были.

В сентябре Майорга публично обвинила футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Сам игрок отрицал обвинения. В январе 2019-го полиция Лас-Вегаса начала расследовать дело, запросив образец ДНК футболиста.

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