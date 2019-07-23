14:54

В последний день соревнований по борьбе в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 два азербайджанских пехлевана вышли в финал.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Азербайджан представлен во всех семи весовых категориях. Член команды греко-римской борьбы Эльмир Алиев (в весовой категории до 51 килограмма) вышел в финал, победив в 1/8 финала норвежца Кристофера Андерсена со счетом 8:0, в 1/4 финала - румына Романию Ниахаини со счетом 2:1, а в полуфинале грузина Нукри Бенидзени со счетом 6:1.

Кенан Гейбатов (весовая категория до 51 килограммов) на пути к финалу одолел украинца Ивана Терзи (12:2), финна Нико Хивоне (10:0), и в полуфинале - Нектариоса Кузуписа.

Вольный борец Джабраил Гаджиев, греко-римский борец Хасай Гасанлы (весовые категории до 65 килограммов), а из женщин-борцов Нигяр Мирзазаде (весовая категория до 65 килограммов) и Эльнура Мамедова (весовая категория до 53 килограммов) продолжают борьбу в полуфинале.

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14:01

Кенан Гейбатов и Джабраил Гаджиев, оба, одержав уверенную победу в 1/4 финала, вышли в полуфинал EYOF Baku 2019.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Кенан Гейбатов в дебютной схватке одолел представителя Украины, а Джабраил Гаджиев также в первой своей встрече одержал убедительную победу над грузинским борцом.

Одолев турецкого борца за минуту, Гаджиев вышел в 1/4 финала, где также уверенно победил представителя Греции.

Отметим, что соревнования по борьбе в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 завершаются сегодня. Во вторник проходят встречи борцов по всем оставшимся весовым категориям.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

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