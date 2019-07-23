Ливийский защитник "Лос-Анджелеса" Мохаммед Эль-Мунир получил травму в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси".

22 июля Эль-Муниру был поставлен диагноз: футболист получил перелом скулы в матче против "Гэлакси", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Травма является следствием удара локтем со стороны шведского форварда "Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Египетский футболист "Орландо Сити" опубликовал фото в Twitter, где на рентгеновском снимке различимо повреждение, нанесенное ударом шведа.

Судья проигнорировал нарушение правил. После финального свистка между тренерским штабом "Лос-Анджелеса" и Ибрагимовичем завязалась словесная перепалка. Швед выругался в адрес одного из специалистов. Его поведение будет рассмотрено дисциплинарным комитетом MLS.

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