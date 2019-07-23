23 июля в Сайтаме состоялся товарищеский матч между "Барселоной" и "Челси". Встреча завершилась победой лондонского клуба со счетом 2:1.

В составе "Челси" забитыми мячами отметились Тэмми Абрахам, открывший счет на 24-й минуте, и Росс Баркли, удвоивший преимущество синих на 81-й минуте. "Барселона" отыграла один мяч в добавленное время - отличился полузащитник Иван Ракитич, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Матч был примечателен дебютом двух звездных новичков "Барселоны". За каталонцев впервые сыграли Антуан Гризманн и Френки Де Йонг.

Международный товарищеский матч. Клубы

"Барселона" - "Челси" - 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич, 90+1 - Абрахам, 34; Баркли, 81.

"Барселона": Тер Штеген (Нето, 46), Умтити (Лангле, 46), Альба (Гильем Жайме, 46), Пике (Тодибо, 46), Роберто (Аленья, 46), Пуч (Де Йонг, 46), C. Бускетс (Семеду, 46), Кольядо (Малком, 46), О. Бускетс (Ракитич, 46), Дембеле (Перес, 46), Гризманн (Рафинья, 46).

"Челси": Кепа, Эмерсон (Алонсо, 46), Кристенсен (Томори, 48), Луис (Зума, 46), Аспиликуэта (Бакайоко, 71), Ковачич (Дзаппакоста, 70), Маунт (Баркли, 60), Пулишич (Жиру, 60), Жоржиньо (Дринкуотер, 71), Педро (Батшуайи, 70), Абрахам (Кенеди, 60).

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