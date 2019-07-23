В рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 завершились вторые игры мужских и женских волейбольных команд, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В группе В на волейбольную площадку вышли команды Италии и Чехии. Матч завершился со счетом 3:0 (25:18, 25:11, 25:20) в пользу сборной Италии.

Таким образом, итальянцы одержав первую победу, с четырьмя очками стали лидерами в группе.

В борьбе женских команд во второй игре группы В встретились сборные Турции и Италии. В ходе напряженной встречи турецкие волейболистки одолели соперниц со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23). Одержав первую победу, сборная Турция с тремя очками заняла второе место.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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