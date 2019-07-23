EYOF Баку 2019: Зал Национальной арены гимнастики очень хороший - представитель литовской делегации
Всегда приятно принимать участие в соревнованиях по гимнастике, которые проводятся в Азербайджане, сказал во вторник Trend Ритис Симонавичюс - представитель литовской делегации, участвующей в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", передает Day.Az.
"Это мой второй визит в столицу Азербайджана, ранее я был здесь на Первых Европейских играх в 2015 году. Приятно вновь побывать в Баку, участвовать в соревнованиях, общаться с людьми и получать от них поддержку и помощь, если она потребуется", - сказал он.
По словам Симонавичюса, зал Национальной арены гимнастики в Баку произвел на него большое впечатление.
"Очень хороший зал, оборудование - это впечатляет. Видно, что в Азербайджане любят спорт", - отметил он.
Говоря об уровне участников соревнований по спортивной гимнастике Симонавичюс подчеркнул, что выделяется сборная России и Украины. "Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике выглядит хорошо - чувствуется боевой дух. Зал арены, поддержка болельщиков настраивает на лучший старт", - добавил представитель литовской делегации.
Отметим, что во вторник в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике.
Соревнования по спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля. Азербайджан на них представляют четыре спортсмена - Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.
Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.
В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
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