На состязаниях по борьбе в третий день XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 Эльнура Мамедова (в весовой категории до 53 килограммов) завоевала серебряную медаль

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представительница Азербайджана в решающей схватке проиграла россиянке Полине Лукиной.

Бронзовую медаль в этой весовой категории завоевала представительница Германии Оливия Андрих и румынка Патриция-Валерия Иураску.

Нигяр Мирзазаде, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, одолев польку Зофию Половчик со счетом 7:6, завоевала бронзовую медаль фестиваля.

Другая бронзовая медаль досталась россиянке Александре Прокиной, а победителем в этой весовой категории стала представительница Беларуси Яна Третьяк, которая одержала победу над турчанкой Несрин Баш со счетом 7:6, завоевав в последние секунды противостояния решающее очко.

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