https://news.day.az/sport/1140815.html Турецкая юношеская cборная по баскетболу одержала вторую победу в EYOF Baku 2019
Турецкая юношеская cборная по баскетболу одержала вторую победу в EYOF Baku 2019
Второй день юношеских состязаний по баскетболу XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 стартовал игрой группы В между сборными Турции и Литвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, турецкая сборная одержала победу со счетом 69:63.
В отличии от юношей, женская сборная Турции в параллельной игре в группе В уступила сборной Польши со счетом 54:69.
Соревнования девушек проводятся в Европейско-азербайджанской школе, а соревнования парней в Спортивном олимпийском центре "Серхедчи".
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