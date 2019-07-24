Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в ответной партии проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву во второй партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге, передает Trend.

Таким образом, счет в матче сравнялся (1:1) и в среду шахматисты определят победителя на тай-брейке.

Отметим, что первый этап Гран-при прошел в середине мая в Москве и завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый сыграет на трех этапах.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!