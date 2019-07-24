https://news.day.az/sport/1140853.html Боксер Дадашев внезапно умер после боя в США - ВИДЕО
Мастер спорта России международного класса, призер чемпионатов России боксер Максим Дадашев умер в возрасте 28 лет.
Боксер Дадашев внезапно умер после боя в США - ВИДЕО
Мастер спорта России международного класса, призер чемпионатов России боксер Максим Дадашев умер в возрасте 28 лет.
Как сообщает Day.az, об этом передает ТАСС.
"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказали в команде спортсмена.
В пятницу вечером после боя за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации в суперлегком весе против представителя Пуэрто-Рико Сабриэля Матиаса, Дадашева срочно отвезли в больницу, где сделали трепанацию черепа. У боксера было обнаружено кровоизлияние в правой стороне мозга.
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