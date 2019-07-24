19:50

Азербайджанская пловчиха Марьям Шейхализадехангях прошла в финал соревнований по плаванию Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019.

Наша спортсменка в стиле баттерфляй пришла к финишу за 1 минуту 1,51 секунды на дистанции 100 метров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Финал соревнований по плаванию в стиле баттерфляй на дистанции 100 метров среди женщин состоится 25 июля.

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10:55

Азербайджанская спортсменка Марьям Шейхализадехангах вышла в полуфинал XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в соревнованиях по плаванию, проходящих в Бакинском дворце водных видов спорта, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Она проплыла стометровку баттерфляем за 1 мин. 2,11 секунды, заняв место среди 16 спортсменок, прошедших в следующий этап.

Полуфинал пройдет во время вечерней сессии.

Отметим, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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