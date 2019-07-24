Роналду прыгнул на полицейского, который задержал болельщика - ВИДЕО
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в шутку прыгнул на одного из полицейских, которые задерживали болельщика. Видео опубликовал сайт Goal.com.
Один из болельщиков прорвался на поле во время тренировки "Юве" в Сингапуре. Его задержали полицейские. Роналду в шутку прыгнул на одного из стражей порядка. Партнеров по "Юве" повеселило поведение португальца, они смеялись над случившимся. Полицейский не предпринял никаких действий по отношению к нападающему.
"Ювентус" участвует в Международном кубке чемпионов. В 14.30 "старой синьоре" предстоит матч с "Интером", передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре