В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования по спортивной гимнастике среди женщин, проходящие в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджан сегодня на соревнованиях по спортивной гимнастике представляет Милана Минаковская.

Отметим, что соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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