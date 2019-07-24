Тренер сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике Пржемислав Лис оценил выступление своей подопечной Миланы Минаковской на соревнованиях по спортивной гимнастике среди женщин, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019, как нормальное, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это третье соревнование Миланы Минаковской, до этого она выступала на международном турнире по женской спортивной гимнастике в Бельгии и на Чемпионате мира среди юниоров в Венгрии. Сегодняшнее ее выступление прошло нормально, Милана хорошо выполнила опорный прыжок и вольные упражнения, а вот над упражнениями на бревне и брусьях ей нужно еще много работать, чтобы поднять уровень", - сказал он.

Тренер также отметил, что сейчас Минаковская будет готовиться к участию в чемпионате Европы-2020 по женской спортивной гимнастике, который пройдет в Париже (Франция).

В среду в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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