В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике среди женщин, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место в командном зачете по спортивной гимнастике среди женщин заняла команда России, на втором месте -команда Румынии, на третьем - команда Великобритании.

В среду в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", в Национальной арене гимнастики прошел второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня прошли квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляла Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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