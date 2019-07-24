Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2019 года в Instagram по итогам исследования Hopper HQ. Один его рекламный пост в соцсети приносит ему 975 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В данном рейтинге звездный португалец опередил бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара (722 тысячи долларов за пост), расположившегося на второй строчке, а также аргентинца Лионеля Месси из "Барселоны". Одна рекламная публикация в его Instagram-аккаунте оценивается в 648 тысяч долларов.

Также в десятку вошли экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм (357 тысяч), баскетболист Леброн Джеймс (272 тысячи), бразилец Роналдиньо (256 тысяч), Гарет Бэйл (218 тысяч), Златан Ибрагимович (200 тысяч) и уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес (184 тысячи).