Соревнования по баскетболу XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 в группе В, как мужчин, так и женщин завершились 24 июля.

В противостояниях юношей испанцы одолели соперников из Литвы со счетом 94:84, а в соревнованиях девушек сборная Чехии оказалась сильнее сборной Польши - 80:51, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что среди мужчин в группе В сборная Греции победила сборную Турции со счетом 67:62. А в соревнованиях женщин венгерские баскетболистки оказались на голову выше своих турецких соперниц - 62:39.

Таким образом, в соревнованиях юношей в группе В с шестью очками лидирует Испания. Сборные Турции, Литвы и Греции набрав по 4 очка, расположились соответственно, на втором, третьем и четвертом местах.

В противостоянии девушек, победившая во всех встречах, сборная Чехии лидирует с 6 очками. Сборная Венгрии набрала 5, сборная Польши - 4, а сборная Турции - 3 очка.

В настоящее время проходят встречи сборных обеих категорий группы А.

Соревнования девушек организованы в Европейско-азербайджанской школе, а состязания парней в Спортивном олимпийском центре "Серхедчи".

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

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