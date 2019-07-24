Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров черными фигурами победил француза Максима Вашье-Лаграва на тай-брейке в финале этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге и стал победителем турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этапы Гран-при проходят по олимпийской системе с участием 16 шахматистов. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

Первый этап Гран-при прошел в середине мая в Москве и завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый сыграет на трех этапах. Два шахматиста, набравших наибольшее количество очков по итогам этапов, получат путевку на турнир претендентов на звание чемпиона мира.

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