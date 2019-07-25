https://news.day.az/sport/1141215.html Лига Чемпионов: "Карабах" сыграл вничью на выезде
Лига Чемпионов: "Карабах" сыграл вничью на выезде
В среду прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанский клуб "Карабах" сыграл на выезде с ирландским клубом "Дандолком". Игра закончилась со счетом 1:1.
Голами отличись Махир Эмрели (четвертая минута) и П.Хобан (78-я минута).
Отметим, что ответная игра состоится в Баку 31-го июля.
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