В среду прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский клуб "Карабах" сыграл на выезде с ирландским клубом "Дандолком". Игра закончилась со счетом 1:1.

Голами отличись Махир Эмрели (четвертая минута) и П.Хобан (78-я минута).

Отметим, что ответная игра состоится в Баку 31-го июля.

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