Азербайджан занимает второе место в медальном зачете по итогам четырех дней XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В активе Азербайджана 19 медалей - девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых.

В медальном зачете лидирует команда России с 32 медалями - 13 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых. Третье место занимает Турция с 15 медалями - шесть золотых, четыре серебряных и пять бронзовых.

Великобритания находится на четвертой строчке с 12 медалями (5-5-2). А замыкает первую пятерку Италия с 11 медалями (4-4-3).

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

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