Каталонская "Барселона" готова расстаться с рядом футболистов нынешним летом.

Об этом с ссылкой на источник в клубе сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководство сине-гранатовых рассчитывает выручить 150 миллионов евро в результате сделок. Отмечается, что "Барселону" могут покинуть бразильцы Филиппе Коутиньо, Малколм и Рафинья Алькантара. Также в клубе готовы рассмотреть предложения по покупке хорвата Ивана Ракитича, французского защитника Самюэля Умтити и чилийца Артура Видаля.

Задачей руководства "Барселоны" стало сокращение разрыва между тратами и доходами. По данным Voetbal International, после приобретения французского хавбека Антуана Гризманна за 120 миллионов евро, каталонский клуб стал самым расточительным клубом Европы. "Барселона" потратила 1,08 миллиарда евро за последние пять лет.

Гризманн перешел в "Барселону" из мадридского "Атлетико". Последние потребовали выплаты дополнительных 80 миллионов евро, настаивая, что каталонцы достигли договоренности с игроком до того, как сумма отступных в его контракте снизилась с 200 до 120 миллионов евро.

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