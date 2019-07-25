Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Микель Перейра разместил видео с тренировки, где ему удается акробатический трюк. Ролик доступен в Instagram-аккаунте спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Бразилец сделал сальто назад, оттолкнувшись от стены. Похожий трюк неоднократно демонстрировался в кино. В частности, в научно-фантастическом боевике "Матрица" 1999 года. "Совсем как Нео (главный герой фильма, - прим. Ленты.ру), только без страховки", - заметил один из подписчиков бойца.

25-летний Перейра известен тем, что исполняет акробатические трюки в октагоне. Видео с его выступления на турнире Road FC, где он неоднократно атаковал соперника в различных прыжках, собрало более 8 миллионов просмотров. Вскоре после поединка с бразильцем подписал контракт Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Перейра успешно дебютировал в UFC в мае 2019-го. Он отправил в нокаут после удара коленом в воздухе британца Дэни Робертса. Победа стала для бразильца 22-й в карьере.

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