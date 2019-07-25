Азербайджанские дзюдоисты продолжают уверенные выступления во второй день соревнований по дзюдо, проходящих в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В 1/16 финала Айтадж Гардашханлы (57 кг) со счетом 10:0 победила финскую дзюдоистку, выйдя в 1/8 финала, где одержала победу над британкой, пройдя в 1/4 финала.

Метин Рзазаде (66 кг) в 1/8 финала обошел представителя Грузии. В 1/4 финала ему предстоит встретиться с россиянином Сайханом Шабихановым.

Знаменосец азербайджанской делегации Вугар Талыбов (73 кг) в 1/8 финала одержал победу над белорусским дзюдоистом. В 1/4 финала он встретится с чешским соперником.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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