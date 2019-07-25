Российский гимнаст Иван Куляк, завоевавший серебряную медаль соревнований по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье в рамках фестиваля "EYOF Баку 2019", доволен результатом своего выступления, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ошибся выполняя упражнение на коне и вольное упражнение. Из-за этих помарок немного не хватило баллов, чтобы завоевать золотую медаль, но в целом результатом я доволен. От фестиваля "EYOF Баку 2019" только положительные эмоции, организация хорошая. Здесь чувствуешь себя комфортно, как дома. Созданы хорошие условия для подготовки к соревнованиям, было время на тренировки и отдых. Зал Арены гимнастики в Баку понравился, тут хорошие снаряды, все отлично", - сказал российский гимнаст.

В четверг, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы индивидуального многоборья по спортивной гимнастике. Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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